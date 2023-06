Il treno deragliato in Minnesota trasportava materiali pericolosi, ma secondo quanto dicono le autorità non ci sono stati feriti

Nel pomeriggio di ieri, quando in Italia erano circa le 10 di sera, un treno è deragliato nello stato americano del Minnesota. Il convoglio di 24 vagoni stava trasportando dei materiali pericolosi verso il Canada, ma secondo quanto riferito dalle autorità competenti nessuno è rimasto ferito.

USA, deragliato un treno in Minnesota: intervengono i vigili del fuoco

Erano le ore 16 del pomeriggio di ieri in Minnesota, quando un treno di 24 vagoni che stava trasportando un carico di protossido di azoto in Canada è deragliato per motivi ancora da accertare. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comune di Lancaster che hanno messo in sicurezza la zona e fornito il primo soccorso alle persone presenti sul luogo dell’incidente. Secondo quanto emerso, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato e non sono state segnalate perdite di vapore tossico nell’aria.

Treno deraglia in Minnesota: chiuso il tratto di autostrada vicino

Nonostante questo, per permettere le operazioni di soccorso e di pulizia dai detriti, le autorità hanno deciso di chiudere temporaneamente il tratto di autostrada vicino ai binari dai quali il treno è deragliato.