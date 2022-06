Usa, dimentica il figlio di 18 mesi in macchina sotto il sole, lo ritrova morto: il padre si uccide

É successo nello Stato USA della Virginia: il 37enne avrebbe dimenticato suo figlio in macchina per tre ore sotto il sole.

Un 37enne negli Stati Uniti si è tolto la vita, dopo capito di aver accidentalmente lasciato suo figlio, di soli 18 mesi, in macchina sotto il sole: il piccolo purtroppo è morto. La tragedia è avvenuta a Virginia e del padre ancora non si conosce il nome.

Dimentica il figlio in macchina e lo trova morto: si suicida

Quest’ultimo comunque è stato trovato morto martedì scorso a Chesterfield con una ferita da arma da fuoco alla testa nel bosco dietro casa sua. Successivamente, gli agenti hanno trovato pure il corpicino del piccolo all’interno dell’abitazione. Il tenente colonnello della polizia di Chesterfield, Christopher Hensley ha detto che:

“Questa è una tragedia orribile”.

La teoria della polizia

Stando alla tesi della polizia il padre si è recato a lavoro, dimenticandosi di portare suo figlio all’asilo: così l’avrebbe lasciato per tre ore in macchina con trenta grandi all’ombra. Quando poi è rientrato e ha trovato il piccolo morto in auto, avrebbe deciso di togliersi la vita.

Le parole del colonnello

La mattina stessa della tragedia la famiglia del piccolo aveva chiamato la polizia spiegando che il bambino non era all’asilo.

Poi, sono arrivate alcune alcune segnalazioni di minacce di suicidio del padre, che hanno spinto gli agenti a dirigersi verso l’abitazione dell’uomo, dove l’hanno poi trovato morto.