Usa, Donald Trump attacca il procuratore di New York

New York (Usa). Udienza in Procura per l’ex presidente. Il primo formalmente incriminato nella storia degli Stati Uniti. Le accuse che gravano sul nome di Donald Trump sono legate al pagamento dell’ex pornostar Stormy Daniels, contabilizzato come «spesa legale».

Donald Trump su Truth

A poche ore dalla sua udienza in procura, Donald Trump si lascia andare a una considerazione sul procuratore di Manhattan Alvin Bragg e lo fa su Truth, il social creato dalla Trump Media & Technology Group (TMTG): «Dovrebbe dimettersi, dovrebbe essere incriminato» afferma. Per ora Bragg risponde con il silenzio, ma è prevista per lui una conferenza stampa dopo l’udienza di Donald Trump in procura.

Gli americani per l’incriminazione di Donald Trump

Secondo l’ultimo sondaggio della Cnn pubblicato ieri,

Il 60% degli americani approva l’incriminazione di Donald Trump: tre quarti degli americani intervistati ritengono che la politica abbia giocato un ruolo nel caso e per il 52% di questi è la motivazione principale.

Nel frattempo l’ex presidente degli Stati Uniti ha assunto ieri un nuovo legale per tentare di giustificare il pagamento dalle sue tasche di 130mila dollari alla pornostar Stormy Daniels. Si chiama Todd Blanche e fino a poco tempo fa era partner nello studio Cadwalader, Wickersham & Taft. «Mi è stato chiesto di rappresentare Trump nel caso della procura di Manhattan e, dopo un’attenta riflessione, ho deciso che è la cosa migliore per me e che non devo lasciarmi sfuggire l’occasione» ha dichiarato Blanche in una email a Politico.