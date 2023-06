Donald Trump è stato incriminato per aver portato illegalmente nella sua villa di Mar-a-Lago dei documenti riservati della Casa Bianca: è la prima volta nella storia degli Usa che un ex presidente viene incriminato per reati federali

Eclissi sugli Stati Uniti. Donald Trump è stato incriminato per aver portato illegalmente nella sua villa di Mar-a-Lago dei documenti riservati della Casa Bianca. È la prima volta nella storia degli Usa che un ex presidente viene incriminato per reati federali. È stato Trump stesso a diffondere la notizia tramite il suo social Truth.

Trump non si dà per vinto

La decisione porta la firma del procuratore speciale Jack Smith (nominato dal dipartimento della Giustizia e da due gran giurì di Washington e Florida), che gli ha contestato ben sette capi d’accusa. Tra le imputazioni: appropriazione indebita di carte appartenenti allo Stato, falsa testimonianza e cospirazione per ostacolo alla giustizia. «Questo è un giorno buio per l’America, siamo un Paese in serio e rapido declino» ha scritto su Truth il 45esimo presidente degli Usa, definendo l’accusa come una «bufala degli scatoloni» pensata per «interferire nelle elezioni». Convocato alle 15 di martedì prossimo al tribunale di Miami, il miliardario newyorkese si dice pronto a rispondere delle accuse.

C’è dell’altro

Il New York Times rimarca l’eccezionalità della situazione, senza precedenti, ed evidenzia che Trump «non solo è un ex presidente, ma è anche il front runner alla nomination repubblicana alle elezioni 2024 che potrebbe trovarsi ad affrontare Joe Biden, la cui amministrazione sta ora cercando di incriminarlo». Ma non finisce qui. Questa incriminazione per Trump potrebbe non essere l’unica (e l’ultima): allo scandalo della pornostar Stormy Daniels, si aggiunge l’indagine sul tentativo di sovvertire il risultato elettorale in Georgia nel 2020, in cui fu sconfitto da Joe Biden.