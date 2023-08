Usa, Donald Trump si costituirà giovedì ad Atlanta, in Georgia

Washington, 22 ago. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha fatto sapere che si costituirà giovedì 24 agosto 2023 ad Atlanta, in Georgia, presso il carcere di Fulton County, per adempiere alla formalità nell’ambito del procedimento in cui è accusato di avere cercato di cambiare il risultato delle elezioni presidenziali, nello Stato della Georgia, nel 2020.

Lo ha scritto lo stesso tycoon in un post sul suo social network Truth.

“Ci avreste mai creduto? Giovedì andrò ad Atlanta, Georgia, per essere arrestato dal procuratore distrettuale radicale di sinistra, Fani Willis che – ha scritto, ironizzando Trump – si sta occupando di uno dei più grandi omicidi e disastri della storia americana”.

“Nel mio caso – ha aggiunto Trump – il viaggio ad Atlanta non è per omicidio, ma per aver fatto una ‘perfetta telefonata”. “Lei – ha sottolineato Trump rivolgendosi alla procuratrice – ha fatto campagna, e continua a fare campagna e a raccogliere soldi con questa caccia alle streghe. Tutto ciò in stretta collaborazione con il corrotto dipartimento di Giustizia di Joe Biden. Non è altro che un’interferenza elettorale”.

Secondo fonti locali, gli avvocati dell’ex presidente amercano, hanno già concordato una cauzione di 200mila dollari per il suo rilascio.