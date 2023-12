Una donna di 27 anni, madre di due bambini, è stata uccisa dai colpi di pistola esplosi dal vice sceriffo della contea che, già nel 2020, era stato coinvolto nella morte di un uomo di 61 anni. In entrambi i casi, l’agente era sul posto in seguito ad una chiamata per violenza domestica.

Leggi anche: Gaza, Onu: “Un quarto della popolazione rischia di morire di fame”

Circostanze della morte non ancora chiare

Niani Finlayson è stata uccisa dai colpi di pistola esplosi dal vice sceriffo della contea di Los Angeles: l’agente era arrivato sul posto dopo una chiamata della donna per violenza domestica da parte del suo ex fidanzato. I media americani chiariscono che ancora non sono chiare le circostanze della morte della 27enne e la polizia non ha voluto rendere pubblici i video ripresi dalle bodycam degli agenti.

Secondo quanto emerso al momento, quando la polizia è arrivata a casa della donna, lei era già ferita, colpita dall’ex fidanzato davanti alla figlia. L’avvocato e la famiglia della giovane hanno dichiarato che la donna avrebbe chiesto alla polizia di portare via l’uomo. Secondo la ricostruzione della polizia, invece, la donna aveva un coltello in mano e stava minacciando l’ex fidanzato e, in quel momento, il vice sceriffo Ty Shelton ha aperto il fuoco. La donna, secondo il medico legale, è morta a causa di diverse ferite da arma da fuoco.

Caso simile nel 2020 per il vice sceriffo

L’11 giugno 2020, sempre il vice sceriffo è stato coinvolto in un caso simile: il poliziotto era stato chiamato per una violenza domestica e, al rifiuto da parte di Michael Thomas di aprire la porta, l’agente gli avrebbe sparato al petto uccidendolo.

Leggi anche: Sparatoria all’Università di Praga: il racconto della strage