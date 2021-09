USA, donna perde improvvisamente il marito. Da una foto emerge un dettaglio davvero singolare

Kelly ha perso il marito Jarret quando aveva solo 27 anni. Il dettaglio emerso dal servizio fotografico della sua gravidanza è incredibile.

Questa è una storia di vita, ma anche di un amore forte che sopravvive oltre la morte e ogni avversità. È sopratttutto un racconto di speranza che non deve mai venire meno specie quando la vita ti sconvolge con eventi che non avresti mai voluto che succedessero.

Ed è questa soprattutto la storia di Kelly Luethe, una giovane, all’epoca dei fatti, di solo 27 anni che perse improvvisamente il padre dei suoi due figli Ashton (6 anni), Kennedy (2 anni) e uno che portava in grembo. Una tragica storia che di lì a qualche tempo le riserverà anche una sorpresa del tutto inaspettata.

Donna perde il marito, l’improvvisa morte del padre dei suoi due figli

Kelly ha raccontato ai media che poco prima che il marito morisse, si era scritta con lui per tutta la notte. Quando l’uomo smise di rispondere ai suoi messaggi, ciò che la giovane pensò in prima battuta fu che la batteria del suo telefono si fosse scaricata o fosse andato a letto. Mai avrebbe invece pensato che avrebbe trovato la morte in un incidente stradale.

Il mondo intero le si capovolse quando, intorno alle ore 2 del mattino gli agenti di Polizia le comunicarono la notizia.

Donna perde il marito, l’incredibile scoperta

Nonostante l’improvvisa morte del bambino le avesse sconvolto i piani, la donna decise comunque di realizzare un servizio fotografico durante la gravidanza ed è stato allora che emerse qualcosa di incredibile. Nella foto Kelly e i suoi due bambini sono irradiati da una luce quasi accecante, un arcobaleno che rende l’atmosfera eterea, quasi mistica.

“Credo che Jarrett sia felice. Era un marito ed un padre meraviglioso e sono convinta che mi abbia inviato questo segno per dirmi che è sempre accanto a me”, ha dichiarato ai media.

Donna perde il marito, il bagliore di luce appare in ogni foto

La luce della foto non è qualcosa che appare di sfuggita, ma è un effetto che si nota in ogni scatto. Un’ evidenza questa che è stata fatta notare anche dalla fotografa che, ai media locali, ha dichiarato: “Qualcuno certamente lo può attribuire alla rifrazione della luce, alle lenti, ma in tanti anni che faccio servizi fotografici, non ho mai visto una cosa simile. Credo anche io che Jarrett fosse presente”.