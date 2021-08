Negli USA, una donna di 26 anni ha scoperto il tradimento del compagno analizzando minuziosamente il riflesso di una foto che le era stata inviata.

Una donna di 26 anni ha scoperto il tradimento dell’uomo con cui usciva, prestando molta attenzione al riflesso apparso in una foto che le era stata inviata mentre era intento a preparare la cena.

USA, donna scopre il tradimento del compagno dal riflesso di una foto

Kayla Paeth ha 26 anni e vive vicino a Chicago, negli Stati Uniti d’America: la giovane donna è diventata virale su TikTok per aver condiviso un video nel quale mostra una foto di Snapchat inviatale da un uomo con cui era impegnata.

Nel ricevere la foto, Kayla ha subito notato qualcosa di sospetto nello scatto. Un riflesso presente su una superficie lucida, infatti, ritraeva il suo compagno in piedi accanto a un’altra donna.

Postando il video su TikTok, che ha rapidamente ottenuto oltre 840.000 visualizzazioni, Kayla Paeth ha scritto: “Ho ricevuto uno snap da un uomo che sto frequentando”.

USA, donna scopre il tradimento del compagno dal riflesso di una foto: la vicenda

L’immagine mostra un fornello con due bruciatori in funzione, uno che rosola la carne macinata e l’altro che consente alla pasta di cuocere in una padella.

L’uomo sembrava aver inviato la foto per mostrare a Kayla che sarebbe rimasto a casa per cena quella sera.

“Haha… Non stai mentendo, non potevo mangiare fuori un’altra sera di fila”, ha scritto.

Ma, nonostante l’uomo fosse realmente a casa, ha inconsapevolmente dimostrato che non era da solo. Dopo aver zoomato su una superfice lucida disposta dietro una stufa, la 26enne ha notato un riflesso che rivelava le mani di un’altra persona che reggeva il telefono.

Esaminando l’immagine, Kayla Paeth ha capito immediatamente che le mani riflesse non appartenevano all’uomo con cui stava uscendo ma ad un’altra donna.

USA, donna scopre il tradimento del compagno dal riflesso di una foto: il confronto

A questo punto, la 26enne ha fatto notare le lunghe unghie smaltate e i polsi adornati da braccialetti e da un orologio Apple in oro rosa all’uomo.

Fortunatamente, la ragazza non ha affrontato la vicenda con eccessivo turbamento e, considerando che non ha mai definito il ragazzo come il suo fidanzato, potrebbero in realtà essere una coppia aperta.

Inoltre, Kayla Paeth ha rivelato in un commento che, quando ha affrontato l’uomo e gli ha chiesto chi fosse l’altra donna, lui ha risposto in modo tranquillo, dicendole: “Avresti dovuto essere tu”.

Gli utenti che hanno commentato il video, tuttavia, sono d’accordo sul fatto che l’uomo dovrebbe trattare lei – e anche l’altra donna – con maggiore rispetto.

Un utente, ad esempio, ha scritto alla 26enne il seguente messaggio: “Per favore fai sapere a quella ragazza. Sarei così sconvolta se avessi cucinato per qualcuno e poi mandassero la foto a qualcun altro”.

Kayla è una delle tante donne diventate virali su TikTok per aver usato un riflesso per smascherare un uomo che si comporta male nei loro confronti.