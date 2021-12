Usa: Draghi, 'impegno Italia in difesa diritti umani'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Mentre ci sforziamo di rispondere ai bisogni dei nostri cittadini" alle prese con la pandemia, "dobbiamo anche fare tutto il possibile per difendere i valori universali. L’Italia ribadisce il proprio impegno a rafforzare e a tutelare i diritti umani – soprattutto a favore dei più vulnerabili".

Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al 'Summit for democracy', promosso dagli Stati Uniti, in videoconferenza con Washington.

"Abbiamo stabilito dei piani d’azione nazionali per favorire ulteriormente l’uguaglianza di genere e l’inclusione sociale. E per combattere tutte le forme di intolleranza e discriminazione, comprese quelle fondate sull’orientamento sessuale. Quest’anno l’Italia ha presieduto il G20. Abbiamo promosso un multilateralismo efficace ed ottenuto progressi importanti in molti settori, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla tassazione equa delle multinazionali.

Come democrazie, abbiamo un dovere gli uni verso gli altri, e verso il mondo intero. Dobbiamo tenere fede al nostro impegno per la libertà, l’equità e la prosperità economica per tutti", ha concluso il premier.