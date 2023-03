Usa, due detenuti evadono da un tunnel ma si fermano al ristorante

Assurdo negli Usa, dove due detenuti evadono da un tunnel ma si fermano al ristorante. Il 37enne John Garza ed il 43enne Arley Nemo hanno pagato cara la loro sosta “da buongustai” e dopo aver scavato un tunnel nella prigione con oggetti di fortuna sono rimasti fregati a poca distanza dalla stessa. La coppia infatti, da quanto si apprende, è riuscita si a scappare dal carcere ma è stata riacciuffata in un vicino ristorante dove si erano fermati a mangiare.

Detenuti evadono e si fermano al ristorante

La vicenda arriva dalla Virginia e secondo i media l’allarme è scattato tra il tardo pomeriggio e la prima serata di lunedì. Il conteggio dava infatti due detenuti in meno e le verifiche avevano permesso di accertare che ad essere assenti erano proprio John e Arley. Dopo la scoperta della via di fuga erano scattate le ricerche della polizia.

Per scavare il tunnel uno spazzolino dentale

L’ufficio dello sceriffo di Newport News ha fatto sapere che per il tunnel i due avevano usato uno spazzolino da denti e un oggetto di metallo per costruire un piccolo scalpello. L’epilogo la mattina dopo, quando i due, che erano rimasti nascosti una notte, hanno ceduto alla tentazione di entrare in una tavola calda ed ordinarsi una colazione. Qualcuno e polizia è arrivata a rimetterli in cella. Sulle modalità della fuga è stata aperta un’indagine.