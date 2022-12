Usa, esplosione in un condominio nel Jersey: un morto e una decina di dispersi

Un'esplosione in un condominio nel Jersey ha causato la morte di una persona, e ora le autorità cercano tra le macerie almeno uan decina di dispersi.

In corso le operazioni di salvataggio, ma le autorità avvertono: “La zona molto pericolosa”.

I servizi di emergenza sono stati chiamati poco prima delle 4 del mattino da alcuni residenti degli appartamenti di Haut du Mont a St.Helier, nei pressi del condominio esploso.

In corso le operazioni di salvataggio

Alla gente del posto è stato chiesto di non presentarsi in ospedale, a meno che non sia necessario, affinché i medici possano prestare prontamente le cure alle vittime.

Sono tuttora in corso le operazioni di soccorso e salvataggio nel tenetativo di trovare i condomini dispersi, ma per le autorità sarebbe ancora “molto pericolosa”.

Le cause dell’esplosione

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’esplosione, ma il fonitore di gas di Jersey, Island Energy ha così dichiarato: “Stiamo lavorando con @JsyFire (servizio di salvataggio dello stato del Jersey) per capire esattamente cosa sia successo.

Noi condivideremo più informazioni non appena saranno disponibili. Chiediamo che gli isolani continuino a seguire i consigli dati dai servizi di emergenza in questo momento“.

Ecco il video dell’esplosione.