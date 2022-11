Usa, Fidanza: da Governo Meloni piena e leale collaborazione

Roma, 9 nov. (askanews) – “La politica estera del Governo Meloni va in continuità con quella che è la storia del nostro Paese, nel solco dell’Unione Europea, del patto Atlantico e, aggiungerei, del Mediterraneo. In questo senso il rapporto tra Italia e Usa non è cambiato e non cambierà neanche dopo la definizione del risultato di queste elezioni di Midterm. Anzi, il Governo italiano assicura una collaborazione leale senza mai dimenticare quelli che sono gli interessi nazionali da portare avanti all’interno delle tradizionali cornici delle politiche internazionali”.

Lo ha detto Carlo Fidanza, Europarlamentare Fratelli d’Italia, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Chiaramente come FdI continueremo a coltivare relazioni proficue con le diverse anime dei Repubblicani. Ad oggi ritengo difficile pensare che un candidato alternativo a Trump possa vincere una competizione interna ai repubblicani senza o contro Trump ma naturalmente seguiremo con rispetto e curiosità gli sviluppi legati alle prossime candidature in vista delle Presidenziali del 2024”, ha concluso Fidanza.