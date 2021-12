Usa, file lunghissime per i tamponi molecolari a Washington

Roma, 21 dic. (askanews) – Circa un centinaio di persone, molte infagottate per il freddo, sono in fila per sottoporsi a un tampone molecolare nel centro di Washington, mentre i casi di variante Omicron sono in aumento a pochi giorni dai cenoni di Natale.

In serata è atteso il discorso alla nazione del presidente americano Joe Biden, dopo che un funzionario della Casa Bianca ha annunciato che il governo distribuirà 500 milioni di test covid gratuiti e mobiliterà il personale medico militare se necessario.

(fonte immagini Afp)