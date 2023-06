Terribile incidente in California. Due bambini sono scesi dall’auto a recuperare una valigia caduta durante il viaggio quando sono stati travolti e uccisi.

USA, fratellini travolti e uccisi mentre cercano di recuperare una valigia

La valigia si è staccata dal tetto della macchina in corsa ed è caduta in mezzo alla strada. Due fratellini sono scesi dall’auto per recuperarla, ma purtroppo sono stati travolti e uccise. Un veicolo non si è accorto di loro. Il terribile incidente è avvenuto domenica 18 giugno lungo la State Route 78, la strada statale che attraversa lo stato della California. Secondo le prime ricostruzioni, all’altezza dell’uscita Mar Vista Drive, non lontano dalla città di Vista, l’auto su cui viaggiavano madre e figli ha perso uno dei bagagli posizionati sul tetto. La valigia è rotolata in mezzo alla strada. La donna ha accostato sulla destra e i bambini, di età al di sotto dei 12 anni, sono scesi per recuperare il bagaglio, ma sono stati travolti e uccisi da un’auto.

Fratellini travolti e uccisi da un’auto: la madre in stato di fermo

Alcuni video girati da automobilisti mostrano gli istanti dopo l’incidente, con un vigile del fuoco che ha praticato il massaggio cardiaco a uno dei ragazzi, purtroppo deceduti. Brett Davidson, vice comandante dei vigili del fuoco di Vista, ha riferito ai media locali che l’autista, in stato di shock, non è stato arrestato. Sarebbe in stato di fermo la madre, per presunta guida sotto l’effetto di sostanze. L’incidente e le operazioni di soccorso hanno mandato il traffico in tilt.