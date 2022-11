Washington, 9 nov. (Adnkronos) – Si prevede che si andrà al ballottaggio per il Senato in Georgia, stato decisivo per il controllo della Camera alta. Lo ha scritto su Twitter l'ultra conservatore Gabriel Sterling, dicendo che i prossimo 6 dicembre ''è praticamente sicuro che si andrà al ballottaggio per il Senato degli Stati Uniti qui in Georgia''.