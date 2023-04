Usa, giudice Texas sospende approvazione pillola abortiva

Santa Teresa, 8 apr. (askanews) – Un giudice del Texas ha deciso di sospendere l’approvazione del governo degli Stati Uniti di un farmaco chiave per l’aborto, schierandosi con i nemici dell’aborto in una causa senza precedenti e potenzialmente ribaltando l’accesso a livello nazionale alla pillola ampiamente utilizzata per interrompere le gravidanze.

L’attesissima sentenza del Texas sospende l’approvazione da parte della FDA del Mifepristone, un farmaco approvato per la prima volta per l’uso negli Stati Uniti nel 2000. Il caso potrebbe ora arrivare alla Corte Suprema.

“È contrario a ciò che costituisce una buona politica di salute pubblica consentire a tribunali e politici di dire alla FDA cosa dovrebbe fare. Questo è un farmaco che la FDA ha approvato come sicuro 20 anni fa. È stato dimostrato che è sicuro da 20 anni. Quindi questo è un precedente pericoloso, e avrò altro da dire dopo aver riesaminato la decisione nella sua interezza” ha detto la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris precisando che lei e il presidente Biden sono e saranno al fianco delle donne.