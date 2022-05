Usa, gli antiabortisti: “la vita comincia al concepimento”

Roma, 4 mag. (askanews) – Per gli antiabortisti la vita comincia al concepimento. In Florida, Madelyn Ocasio, attivista contro l’aborto, festeggia la notizia che la Corte Suprema potrebbe annullare la sentenza Roe contro Wade che dal 1973 tutela il diritto all’aborto.

“La vita comincia al concepimento, e non è un diritto della donna. Il suo corpo è una cosa e quello del bambino un’altra, ok? Sono corpi diversi, DNA diversi e individui completamente diversi” dice Ocasio.

“Se la legge federale viene abolita, allora spetta agli Stati e quegli Stati che stanno già limitando l’aborto alla fine lo metteranno al bando”.

“Qui in Florida hanno approvato la legge che mette al bando l’aborto dopo 15 settimane ma non è abbastanza. Avremmo dovuto limitare le settimane o portarle a zero come in Oklahoma”.

Abbiamo pregato molto per questo, dice Madelyn Ocasio, nativa di Porto Rico che vive in Florida da trent’anni.

I cartelli sul suo prato dicono “l’aborto fa male alle donne”, “l’aborto uccide bambini”.

“Dicono che quando l’aborto sarà bandito, ci dimenticheremo delle donne e dei bambini ma non è vero. Vogliamo aprire altri centri per la gravidanza e aiutare tutte le donne che si troveranno in una gravidanza indesiderata, vogliamo che diano la vita ai loro bambini” assicura.