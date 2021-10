Negli USA, il crollo di una gru in un cantiere situato in prossimità dell’AdventHealth Orlando ha ferito gravemente un operaio presente sul posto.

Negli Stati Uniti d’America, i vigili del fuoco di Orlando sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione relativa al crollo di una gru. L’incidente si è verificato in un cantiere situato in prossimità dell’AdventHealth Orlando e ha causato il ferimento di una persona.

USA, gru crolla in un cantiere vicino l’AdventHealth Orlando: l’arrivo dei vigili del fuoco

Nella mattinata di martedì 12 ottobre, intorno alle ore 09:30, i vigili del fuoco di Orlando sono stati contattati in seguito al crollo di una gru in un cantiere vicino all’AdventHealth Orlando, allestito per la costruzione di un parcheggio.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, i vigili del fuoco, i soccorritori e le forze dell’ordine si sono recati al 300 E.

Smith Street per mettere in sicurezza l’area, verificare la presenza di eventuali vittime e/o feriti e ricostruire la dinamica dei fatti.

USA, gru crolla in un cantiere in prossimità dell’AdventHealth Orlando: un ferito

In seguito all’arrivo dei soccorritori sulla scena dell’incidente, le autorità competenti hanno riferito che una personapresente all’interno del cantiere e in prossimità del sito coinvolto dal crollo della gru ha riportato alcune ferite. Pertanto, la persona in questione è stata trasferita presso l’Orlando Regional Medical Center.

I funzionari dei vigili del fuoco di Orlando, inoltre, hanno spiegato che la vittima, identificata come un lavoratore, ha subito lesioni traumatiche provocate dalla caduta di detriti ma è stata portata in ospedale in condizioni stabili.

This morning OFD Heavy Rescue 1 responded to a crane collapse. One person transported to @orlandohealth. Engineers were on scene to assess and ensure safety. Cause under investigation. pic.twitter.com/HgnN4IsRGS — Orlando Fire Dept (@OrlandoFireDept) October 12, 2021

USA, gru crolla in un cantiere: la dichiarazione dell’AdventHealth Orlando

In relazione all’incidente avvenuto presso il cantiere allestito per la realizzazione di un parcheggio di dieci piani che dovrebbe essere inaugurato nel 2022, l’AdventHealth Orlando ha rilasciato la seguente dichiarazione: “All’inizio della giornata, una gru di costruzione nel grande campus AdventHealth Orlando è crollata in un parcheggio in costruzione. Una persona è stata trasportata in ospedale e diverse altre sono state valutate sulla scena. Stiamo lavorando con i nostri partner edili per saperne di più”.

Per quanto riguarda il crollo della gru, le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta al fine di verificare le dinamiche dell’incidente e scoprirne le cause.