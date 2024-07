Usa: Harris, 'pronti a combattere per la libertà, vinceremo'

Washington, 23 lug. (Adnkronos) – "La strada per la Casa Bianca passa attraverso il Wisconsin. Ci avete aiutato a vincere nel 2020, e nel 2024 vinceremo di nuovo". Ha esordito con queste parole la vicepresidente Usa Kamala Harris, nel suo primo comizio da quando è diventata la candidata del partito democratico alla presidenza, sul palco di Milwaukee sulle note di "Freedom" di Beyoncé e sui cori di "Kamala, Kamala", in una palestra gremita, secondo gli organizzatori, da oltre 3.000 persone. La Harris ha reso subito omaggio al presidente Joe Biden, sottolineando che è stato "il più grande onore della mia vita" aver servito sotto la sua guida e affermando che il lascito di successi nel corso della sua lunga carriera è "senza eguali nella storia moderna".

"Siamo tutti profondamente, profondamente grati per il suo continuo servizio alla nostra nazione", ha detto ancora, chiedendo se gli americani sono pronti a lavorare e se "credono nella libertà, nelle opportunità". "Siamo pronti a combattere? Sì. Quando combattiamo vinciamo", ha risposto. Il discorso di Harris ha seguito le stesse linee di quello che ha tenuto ieri al suo staff della campagna elettorale, sottolineando il contrasto tra un ex procuratore come lei e un criminale condannato, l'ex presidente Donald Trump. Ha ribadito che la sua campagna non riguarda la contrapposizione tra democratici e Trump, ma "per chi combattiamo". "D'altra parte, stiamo portando avanti una campagna elettorale sostenuta dal popolo. E abbiamo appena avuto le migliori 24 ore di raccolta fondi di base nella storia della campagna presidenziale".

La Harris ha affermato che uno dei punti principali della sua piattaforma è che "non tutti dovrebbero limitarsi a sopravvivere", ma dovrebbero "andare avanti". "Un futuro in cui nessun bambino debba crescere in povertà", ha aggiunto tra gli applausi. "In cui ogni lavoratore abbia la libertà di iscriversi a un sindacato. In cui ogni persona abbia un'assistenza sanitaria accessibile. Un'assistenza all'infanzia accessibile e un congedo parentale retribuito". La Harris ha detto ancora di sperare in un futuro in cui gli anziani possano "andare in pensione con dignità. Tutto questo per dire che rafforzare la classe media sarà uno degli obiettivi principali della mia presidenza".

La candidata del partito democratico ha aggiunto che si assicurerà che "ogni americano abbia la possibilità di esprimere il proprio voto e che il suo voto venga conteggiato". Ha inoltre affermato che per proteggere le persone dal "terrore della violenza armata" approverà leggi "red flag", verifiche universali dei precedenti penali e il divieto di possesso di armi d'assalto. Ha poi affermato che "bloccherà i divieti estremi di Donald Trump sull'aborto, perché ci fidiamo del fatto che le donne prendano decisioni sul proprio corpo e non che sia il governo a dire loro cosa fare".

"In che tipo di Paese vogliamo vivere?", ha chiesto la Harris alla folla. "Vogliamo vivere nel caos e nell'odio? Ognuno di noi ha il potere di rispondere a questa domanda. Nei prossimi 105 giorni abbiamo del lavoro da fare", ha aggiunto. "E abbiamo delle elezioni da vincere", ha concluso.