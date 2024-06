Usa, Hunter Biden è stato dichiarato colpevole

Wilmington, 11 giu. (askanews) - La giuria del tribunale di Wilmington ha giudicato Hunter Biden, figlio del presidente Joe Biden, colpevole per tutti e tre i capi d'accusa. Il verdetto è stato raggiunto in appena tre ore di camera di consiglio. Hunter era stato accusato di aver acquistato e possed...

Wilmington, 11 giu. (askanews) – La giuria del tribunale di Wilmington ha giudicato Hunter Biden, figlio del presidente Joe Biden, colpevole per tutti e tre i capi d’accusa. Il verdetto è stato raggiunto in appena tre ore di camera di consiglio. Hunter era stato accusato di aver acquistato e posseduto una pistola, mentre faceva uso di sostanze stupefacenti di cui era dipendente.

Hunter Biden, che rischia fino a 25 anni di carcere e 750.000 dollari di multa, ha scelto di non testimoniare in sua difesa anche se ha sempre professato la sua innocenza. La giuria ha emesso il verdetto di condanna dopo aver ascoltato le testimonianze della figlia, della vedova del fratello di Hunter e del rivenditore di armi, oltre che di alcuni agenti. Non sarà incarcerato in attesa della sentenza.

Solo pochi giorni fa il padre, il presidente americano Joe Biden, aveva dichiarato in un’intervista che avrebbe atteso l’esito del processo in corso contro il figlio Hunter, escludendo di concedergli la grazia.