Usa, i danni dell'uragano Idalia: "Il più forte in Florida da 100 anni"

Perry (Florida), 31 ago. (askanews) – I residenti di Perry, in Florida, una delle cittadine più colpite della costa, fanno i conti con il passaggio di Idalia che ha toccato terra come uragano di categoria 3 “estremamente pericoloso”, con venti di circa 200 chilometri all’ora.

Mentre si dirigeva verso la vicina Georgia si è indebolito fino a diventare una tempesta tropicale, ma ha comunque inondato la regione con 25 centimetri di pioggia. Al momento non si segnalano decessi direttamente collegati alle distruzioni causate dall’uragano, anche se ieri pomeriggio si sono verificati due incidenti stradali causati dalla pioggia, in cui sono morte due persone. Ma le autorità locali hanno dichiarato che potrebbe essere necessario del tempo per raggiungere le aree più remote bloccate da alberi caduti o dall’acqua alta.

“Idalia è la tempesta più forte che si sia abbattuta su questa parte della Florida, che abbia toccato terra in questa parte della Florida, in oltre 100 anni” ha detto Deanne Criswell, amministratore dell’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA) degli Stati Uniti.

E ha avvertito: “Stiamo assistendo a un aumento del numero di eventi meteorologici gravi. Quello che abbiamo visto con questa tempesta, come con molti altri uragani negli ultimi anni, è che si stanno intensificando più rapidamente a causa dell’elevato calore della temperatura dell’acqua nel Golfo, nel Pacifico o nell’Atlantico. Queste tempeste si intensificano così rapidamente che i nostri funzionari locali preposti alla gestione delle emergenze hanno meno tempo per avvertire, evacuare e portare in salvo le persone”.

Intanto, il presidente degli Usa Joe Biden, oltre ai fondi stimati per l’emergenza incendi alle Hawaii dei giorni scorsi ha promesso aiuti a sostegno delle persone colpite da Idalia.