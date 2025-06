New York, 30 giu. (askanews) – I figli di Sean Combs, rapper noto con diversi pseudonimi, tra cui “P. Diddy” o “Puff Daddy”, lasciano il tribunale federale di Manhattan mentre la giuria inizia a deliberare nel processo al magnate dell’hip hop per le accuse che lo riguardano, tra cui quella di aver costretto le sue ex fidanzate a partecipare a maratone sessuali.

Nelle immagini di Afp, si vedono le le figlie Jessie, Chance e D’Lila Combs e i figli Justin e King Combs.