Usa, i sostenitori di Trump in Iowa: sarà il nostro prossimo presidente

Des Moines (Iowa), 16 gen. (askanews) – I sostenitori di Donald Trump, in Iowa (Usa), si sentono ottimisti dopo la vittoria dell’ex presidente nel “caucus”, le primarie nello stato del Midwest, al punto da sbilanciarsi sostenendo: “A novembre sarà di nuovo presidente”. Alle primarie in Iowa Trump ha tracciato un divario senza precedenti di ben 32 punti su Ron Desantis, arrivato secondo.

“Penso, ancora una volta, che gli americani hanno capito, vogliono sostenere il presidente Trump che sarà il nostro prossimo presidente”, ha detto Jim Jordan, rappresentante repubblicano americano.

“Onestamente – ha aggiunto Kristen – penso che la maggior parte delle persone direbbe: be’, sai, non si sa mai, se gli altri candidati farebbero bene, ma Trump ha vinto il New Hampshire nel 2016 e penso che ha così tanto slancio in questo momento che onestamente sta andando a tutto vapore in queste primarie”.

“Cerchiamo di non dare nulla per scontato – ha spiegato Mark – io sono solo un volontario, non un portavoce pagato o un membro della campagna pagato, ma come volontario, capitano di distretto, il mio obiettivo è fargli superare il 50% e l’ho fatto, nel mio distretto. Penso che sia una pietra miliare molto forte. Ovviamente, questo gli fa bene, lo spinge in avanti e penso che spinga gli altri candidati a considerare una pausa nella loro candidatura”.

“Ero a una manifestazione una settimana fa a Newton (Iowa, ndr) – ha concluso Nicki – e già allora mi sentivo che stava per vincere. Sì, ce l’aveva già in tasca la vittoria, sicuramente”.