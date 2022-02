Usa, il New York Times compra il popolare gioco online Wordle

Milano, 1 feb. (askanews) – Il New York Times ha annunciato di aver acquistato Wordle, il gioco di parole online lanciato solo lo scorso ottobre e che oggi conta “milioni di persone che giocano ogni giorno”. Creato da un ingegnere di Brooklyn, Josh Wardle, come regalo per la sua fidanzata come passatempo durante la pandemia, il gioco è stato venduto al Times per una somma non precisata “a sette cifre”.

L’acquisizione rientra nella strategia di diversificazione del New York Times, che offre già un abbonamento specifico per i giochi, in particolare cruciverba: un servizio che a dicembre ha superato il milione di abbonati.

Nel gioco, che è gratuito, bisogna indovinare, una sola volta al giorno, una parola inglese di cinque lettere in un massimo di sei tentativi, a partire da una parola esistente che si sceglie casualmente e si digita sulla propria tastiera.

Negli Usa Wordle è diventato quasi una mania, uno dei passatempi preferiti anche sui social. Ma questo gioco a metà strada fra un Sudoku e un cruciverba, sta conquistando tutto il mondo.

Tanto che ne è nata una versione con le parole in italiano, e ne stanno nascendo anche in cantonese e in mahori.