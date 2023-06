Usa, il repubblicano Chris Christie si candida e sfida Donald Trump

Roma, 7 giu. (askanews) – L’ex governatore repubblicano del New Jersey, Chris Christie, si è lanciato nella corsa alla Casa Bianca per il 2024, proponendosi come unico candidato in grado di tenere testa a Donald Trump.

Christie ha depositato i documenti presso la Commissione elettorale federale prima di annunciare a Manchester, nel New Hampshire, la sua candidatura, non risparmiando accuse al suo sfidante che sette anni fa appoggiò, ricoprendo il ruolo di consigliere chiave prima che i due si allontanassero per il rifiuto del magnate di accettare la sconfitta alle elezioni del 2020. In occasione del suo annuncio Christie ha descritto Trump come ossessionato da se stesso e disonesto. “La persona di cui parlo è ossessionata dallo specchio, non ammette mai un errore, non ammette mai una colpa e trova sempre qualcun altro e qualcos’altro da incolpare per qualsiasi cosa vada male, ma trova ogni motivo per prendersi il merito di qualsiasi cosa vada bene, è Donald Trump”.

“Perché sapete qual è il problema di un leader del genere? Un leader del genere pensa che la grandezza dell’America risieda nello specchio in cui si guarda. Io credo che la grandezza dell’America risieda là fuori”.

Trump, dal canto suo, ha fatto sapere che potrebbe saltare almeno uno dei primi due dibattiti delle primarie repubblicane, esprimendo una certa riluttanza a condividere le luci della ribalta con rivali con un basso indice di gradimento.

Christie, 60 anni, si unisce a un’arena già affollata di contendenti repubblicani alla Casa Bianca, come il governatore della Florida Ron DeSantis e l’ex vicepresidente Mike Pence, che dovrebbe ufficializzare a breve la sua candidatura.