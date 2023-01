Usa, il sospetto killer della strage di Monterey Park si è suicidato

Dagli Usa, teatro dell’ennesina mattanza avvenuta a Los Angeles durante il capodanno lunare cinese, arriva la notizia che il sospetto killer della strage di Monterey Park si è suicidato.

Da quanto si apprende l’uomo, il 72enne Huu Can Tran, è stato trovato morto nel van che aveva usato per fuggire dopo un tentato bis omicida e dopo il crimine con il quale aveva ucciso nelle ore scorse 10 persone.

Si è suicidato il killer di Monterey Park

Tran si è sparato con la stessa arma usata per uccidere le persone e ferirne decine di altre a Monterey Park, in California. Tutto era accaduto in occasione di una festa per il capodanno cinese.

E la polizia che era sulle sue tracce ha trovato il 72enne colpito a morte all’interno del van bianco che ha usato per scappare dalla scena di un secondo tentato assalto.

Il secondo assalto e la fuga nel van bianco

Il secondo blitz lui lo aveva messo in atto dopo che la polizia lo aveva circondato e bloccato nel parcheggio di Torrance. Quella terribile sparatoria aveva gettato gli Stati Uniti nell’ennesima cappa di sconforto per l’irrisolta questione delle armi e dell’emendamento costituzionale che ne garantisce e norma il possesso da parte di ogni cittadino che volesse averne.