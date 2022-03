USA, incendio scoppia in un centro di distribuzione Walmart dell’Indiana: salvi i dipendenti

Nel centro di distribuzione Walmart di Plainfield nell'Indiana (USA) è scoppiato un brutto incendio. Salvi fortunatamente i dipendenti.

Sono attimi di tensione nella cittadina di Plainfield nello Stato dell’Indiana (USA) dove un grave incendio è scoppiato nella tarda mattinata di mercoledì 16 marzo in un centro di distribuzione Walmart. Sul posto sono giunti 200 vigili del fuoco nessuno dei quali sarebbe rimasto ferito.

Salvi fortunatamente anche tutti i 1000 dipendenti dello stabilimento.

Non sarebbe nota per il momento la dinamica della vicenda. Stando a ciò che si legge dagli aggiornamenti delle testate locali e da quanto emerge dalle numerose foto e video condivisi sui social, lo spegnimento del fuoco sta richiedendo diverso tempo.

Il comandante dei vigili del fuoco locale Brent Anderson – riporta Wrtv – ha informato che il personale del dipartimento per la gestione dell’Indiana è giunto sul posto per monitorare la qualità dell’aria. Riguardo alla durata dell’intera operazione ha spiegato che il tutto potrebbe arrivare a concludersi nelle prossime 24 ore circa. Anderson, a tal proposito, ha anche aggiunto che sarà possibile ricostruire le cause dell’incendio una volta che sarà possibile poter rientrare all’interno dell’edificio.

Se è vero che le foto che si sono diffuse in rete già molto dicono sull’incendio scoppiato nell’Indiana, altrettanto lo fanno i radar.

Da questi ultimi emerge come le fiamme siano ben visibili a chilometri di distanza. Le ceneri si sono diffuse ovunque trasportando detriti che hanno coperto il manto stradale.

You can see the smoke billowing in the sky from a neighborhood in Avon. Ash and debris is scattered all around the place coming from the #WalmartDistribution center fire. @WISH_TV pic.twitter.com/gnk8dh9AkW

— Katiera Winfrey (@Katiera_Winfrey) March 16, 2022