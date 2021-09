USA, incidente stradale a South Hill: un ferito sarebbe grave

Un grave incidente è avvenuto a South Hill intorno alle ore 00.32 di venerdì 9 settembre. Un'auto è rimasta schiacciata da un rimorchio di un mezzo a 18 ruote.

Nelle prime ore del mattino di venerdì 10 settembre (ora locale), la comunità di South Hill è stata sconvolta da un grave incidente stradale. Poco dopo le ore 00.30 è stata inviata ai vigili del fuoco locali una segnalazione riguardo ad un incidente stradale avvenuto sulla interstate n.85 in direzione nord.

La prima cosa che hanno riscontrato i vigili del fuoco una volta giunti sul posto, è che sotto al rimorchio di un veicolo a 18 ruote, era rimasta schiacciata un’auto al cui interno vi era intrappolata una persona. A darne notizia sono stati gli stessi vigili del fuoco del “South Hill Volunteer Fire Departemente” che su Facebook hanno fornito dettagli importanti sull’incidente. Per il momento la dinamica non sarebbe chiara.

Incidente stradale South Hill, i soccorsi

Stando a quanto scrivono i volontari della compagnia n. 7 di South Hill, sul posto sono stati inviati mezzi pesanti al fine di rimuovere il veicolo a 18 ruote, liberando così la persona rimasta intrappolata dentro l’automobile completamente distrutta dall’impatto.

Tra i mezzi giunti sul posto si segnala il “volo-medico” dellla Polizia di Stato della Virginia. Nel frattempo al fine di permettere le operazioni di soccorso, l’interstate n. 85 è stata chiusa al traffico con diversi disagi alla circolazione che si sarebbero protratte per molte ore.

Incidente stradale South Hill, il paziente era cosciente

Fortunatamente il’uomo al momento dei soccorsi era cosciente ed era in grado di rispondere aille domande degli operatori durante le delicate fasi d’intervento.

La rimozione del paziente è avvenuta con successo anche se quest’ultimo ha riportato diversi traumi. L’uomo è stato in seguito trasportato all’ospedale. Ad ogni modo i vigili del fuoco non sarebbero in grado di fornire ulteriori informazioni sullo stato di salute dell’uomo.

Incidente stradale South Hill, “I soccorritori hanno svolto un lavoro straordinario”

Infine i vigili del fuoco hanno concluso il post ringraziando quanti si sono adoperati in queste delicate operazioni di soccorso. “I primi soccorritori locali, South Hill VFD, Lacrosse VFD, Southside Rescue, Virginia State Police, South Hill Police Department e l’ufficio dello sceriffo della contea di Mecklenburg hanno svolto un lavoro straordinario stasera durante un processo molto lungo e difficile. Comprese le unità della compagnia 7 sulla scena, motore 72, motore 73, fuoco 78, fuoco 79 e camion 7”, conclude il post.