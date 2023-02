Usa: intelligence Washington, pallone-spia parte di un più ampio programma di sorveglianza

Washington, 8 feb.

(Adnkronos) – Il pallone spia cinese recentemente abbattuto fa parte di un vasto programma di sorveglianza gestito dai militari di Pechino. Ad esserne convinta è l'intelligence di Washington, secondo quanto riferito alla Cnn da diversi funzionari americani a conoscenza del caso.

Il programma può contare su una serie di palloni simili, anche se gli Stati Uniti non conoscono le dimensioni precise della 'flotta' di palloni di sorveglianza cinesi: negli ultimi cinque anni tuttavia, secondo le fonti citate dall'emittente, il programma ha condotto oltre una ventina di missioni su cinque continenti.

Circa un quarto di quei voli sono stati effettuati all'interno dello spazio aereo degli Stati Uniti, anche se non necessariamente sopra il territorio americano. E non tutti i palloni avvistati in tutto il mondo erano esattamente dello stesso modello di quello abbattuto sabato al largo della costa della Carolina del Sud. Ci sono invece più "varianti". (segue)