I drammatici fatti sono avvenuti a Verdigris, una piccolissima cittadina di poco più di 5 mila abitanti nei pressi di di Tulsa, nello Stato dell’Oklahoma, intorno alle ore 16 di ieri, quando in Italia erano circa le 23.

USA, ipotesi di omicidio-suicidio: madre e tre figli trovati morti nel garage

Le autorità americane hanno segnalato un drammatico caso di omicidio-suicidio avvenuto a Verdigris, a seguito di una situazione di stallo durata alcune ore con la polizia. Una donna ha chiamato la centrale spiegando di essere tenuta in ostaggio in un garage da un’altra donna, insieme ai tre figli piccoli della stessa. I poliziotti sono accorsi sul posto e hanno circondato la casa, finché sono riusciti a mettere in salvo la donna che li aveva allertati. Una volta entrati nel garage, però, gli agenti hanno fatto la macabra scoperta: sul pavimento erano stesi i tre corpi sena vita dei bambini più quello della loro madre.

Le chiamate degli anni precedenti: cosa è accaduto nella casa

I poliziotti hanno avviato le indagini per andare a fondo della questione e scoprire che cosa è esattamente successo nel garage. La prima ipotesi, come anticipato, è quella di un tipico caso di omicidio-suicidio, ma nessuna pista è stata accantonata. Già negli anni precedenti, spiegano da Verdigris, erano arrivate diverse segnalazioni da quella casa per incidenti domestici legati alla salute mentale della madre dei piccoli.