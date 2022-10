Usa: Iran ha inviato militari per aiutare i russi con i droni

Milano, 21 ott. (askanews) – “Possiamo confermare che il personale militare russo con base in Crimea ha pilotato UAV iraniani (veicolo aereo senza pilota, ndr) e li ha utilizzati per condurre attacchi cinetici in tutta l’Ucraina, anche negli attacchi contro Kiev negli ultimi giorni. Valutiamo che il personale iraniano, personale dell’esercito iraniano, erano sul campo in Crimea e hanno assistito la Russia in queste operazioni. La Russia ha ricevuto dozzine di questi UAV finora e probabilmente continuerà a ricevere ulteriori spedizioni in futuro”.

Lo ha dichiarato in una conferenza stampa John Kirby, coordinatore delle comunicazioni presso il Consiglio di sicurezza nazionale statunitense, affermanfo il coinvolgimento diretto di Teheran nel conflitto in Ucraina.