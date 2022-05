Roma, 12 mag. (Adnkronos) – "Ho conosciuto Mario quando era governatore della Banca d'Italia e poi della Bce, sono stati periodi difficili. Mario è riuscito a salvare l'euro, realizzando il 'whatever it takes'. Gli Usa sono stati davvero fortunati ad avere Mario come partner all'epoca e di nuovo ad averlo accando adesso".

Lo ha detto la segretario al Tesoro Janet Yellen consegnando il premio di politico dell'anno dell'Atlantic Council al premier Mario Draghi a Washington.