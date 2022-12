Usa, Joe Biden ha incontrato a Boston il principe William

Milano, 3 dic. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato il principe William alla John F. Kennedy Presidential Library and Museum di Boston, Massachusetts. Joe Biden è a Boston per un evento di raccolta fondi del Partito Democratico, mentre i membri della famiglia reale...

Milano, 3 dic. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato il principe William alla John F. Kennedy Presidential Library and Museum di Boston, Massachusetts. Joe Biden è a Boston per un evento di raccolta fondi del Partito Democratico, mentre i membri della famiglia reale britannica sono in città per la cerimonia di premiazione Earthshot, che riconosce le iniziative per il clima.