USA, Joe Biden ha intenzione di ricandidarsi come Presidente

Il presidente americano in carica, Joe Biden, ha deciso di ricandidarsi per le presidenziali del 2024

La decisione sembra presa, Joe Biden è convinto di ricandidarsi per le elezioni americane del 2024. A confermarlo è lui stesso con alcune chiare dichiarazioni rilasciate per i giornalisti a Dublino.

Stati Uniti, Biden vuole ricandidarsi come Presidente americano

Joe Biden vuole restare alla Casa Bianca. Il Presidente degli Stati Uniti d’America è pronto per ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024. La conferma arriva proprio da Biden in persona, che lo ha riferito ad alcuni giornalisti al suo seguito a Dublino. “Presto arriverà l’ufficialità sulla mia decisione. Ma il mio piano è quello di ricandidarmi” – riferisce l’attuale inquilino della Casa Bianca. Il Presidente, poi, ha parlato anche della sua spedizione in Irlanda e in Irlanda del Nord: “Ha rafforzato il mio ottimismo su ciò che si può fare.”

Pompeo non si candida: niente scontro con Donald Trump

Al contrario di Biden, l’ex segretario di Stato americano Mike Pompeo spegne ufficialmente le voci attorno alla sua candidatura. L’ex braccio destro di Donald Trump, quindi, non andrà a sfidare quello che era il suo capo: “Questo non è il momento” – ha dichiarato a ‘Fox News‘.