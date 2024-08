Usa, Joe Biden lancia la sua vice Kamala Harris per la presidenza

Largo (Maryland), 16 ago. (askanews) – Prima apparizione insieme a Largo in Maryland dal ritiro del presidente americano, Joe Biden con la sua vice Kamala Harris che è la candidata alla presidenza Usa per i democratici. Facendo campagna elettorale i due si sono scambiati complimenti sostenuti dalla folla che gridava “grazie Joe”. Harris ha voluto ringraziare Biden per il sostegno.