Usa, Kamala Harris visita il cimitero americano fuori Parigi

Parigi, 10 nov. (askanews) – La vice-presidente americana Kamala Harris e suo marito, il Second Gentleman Doug Emhoff, hanno preso parte a una cerimonia nel corso di una visita al cimitero americano di Suresnes, nella periferia parigina, alla vigilia delle celebrazioni per l’Armistizio del 1918. Harris incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron per mettere fine alla crisi scoppiata tra Parigi e Washington sui contratti per i sottomarini australiani.