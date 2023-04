Robert Jr Kennedy lancia la sfida a Joe Biden: il figlio di Bob, e nipote di John F., scenderà in campo alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, fissate nel 2024, tra le fila dei Democratici. La candidatura verrà formalizzata all’inizio dell’estate.

Elezioni presidenziali Usa 2024: candidato anche Robert Jr. Kennedy

Figlio del senatore assassinato, Robert Kennedy, e nipote dell’ex presidente americano, Kennedy ha già depositato i documenti per la candidatura alle elezioni del prossimo anno, e mentre scalda i motori, si dichiara pronto a fronteggiare il rivale Biden per la conquista della Casa Bianca.

Affila le unghie Kennedy. Classe 1954, porta avanti da sempre un’accanita lotta ai vaccini. Lui, fervente cattolico e convinto no-vax, è infatti divenuto un simbolo del movimento che contrasta l’adozione dei vaccini, in una lotta che s’è infiammata con l’esplosione della pandemia di Covid-19.

Fece molto discutere la pubblicazione, avvenuta nel 2021, del libro “The Real Anthony Fauci“, in cui Kennedy puntava il dito contro il noto virologo americano accusandolo di aver architettato strategicamente un vero e proprio colpo di stato contro la democrazia occidentale.

Non soltanto guerra aperta ai vaccini. In passato Robert Jr. Kennedy è stato impegnato anche in lotte ambientaliste, oltre ad esser stato un autore e avvocato di successo. Ad oggi ricopre anche la carica di presidente dell’associazione Children’s Health Defense, in cui sostiene apertamente la correlazione tra autismo e vaccini sui più piccoli.