Potrebbe esserci lo stesso uomo dietro la morte di 5 donne trovate in alcuni carrelli della spesa. Si parla del serial killer dei supermercati.

Potrebbe esserci lo stesso uomo dietro la morte di 5 donne trovate in alcuni carrelli della spesa. Si parla del serial killer dei supermercati.

Usa, killer uccide 5 donne e nasconde i corpi nei carrelli della spesa

Gli inquirenti sono convinti di essere di fronte ad un serial killer. Stiamo parlando di Anthony Robinson, un uomo di 35 anni, detenuto nel carcere di Rockingham, in Virginia, con l’accusa di aver ucciso due donne i cui corpi sono stati trovati in un sacco di plastica nasconsto in un carrello della spesa abbandonato in un bosco. Le vittime sono Beth Redmon, 54enne di Harrisonburg, e Tonita Smith, 39enne di Charlottesville.

Il 15 dicembre, circa un mese dopo, in un container nella contea di Fairfax, sono stati trovati i resti di altre due donne, sempre all’interno di un carrello del supermercato. Le vittime sono Cheyenne Brown, 29enne di Washington DC, e Stephanie Harrison, 48enne di Redding, in California. Si tratta di quattro donne uccise, a cui si aggiunge una quinta vittima, il cui cadavere è stato trovato davanti ad un supermercato vicino a Union Station, a Washington.

Si tratta di una donna di 40 anni, il cui corpo era in avanzato stato di decomposizione.

Usa, serial killer dei supermercati: chi è Anthony Robinson

La polizia è convinta che Anthony Robinson possa essere il responsabile della morte di tutte e cinque le donne e che potrebbero aggiungersi altre vittime, i cui corpi sono stati nascosti. Le indagini sulla vita dell’uomo vanno avanti. Secondo quanto ricostruito il 35enne, senza fissa dimora e con lavori saltuari tra New York e Washington, avrebbe adescato le vittime tramite alcuni siti di dating online, dando loro appuntamento in alcuni motel.

Le donne sarebbero poi state uccise con colpi alla testa e i loro corpi portati via all’interno di sacchi e posizionati nei carrelli dei supermercati, che vengono spesso usati dai senzatetto.

Usa, serial killer dei supermercati: l’appello

Dal cellulare dell’ultima vittima è emerso che l’ultimo contatto sia stato proprio con Anthony Robinson. La polizia ha lanciato un appello a chiunque abbia visto l’uomo nei mesi scorsi, magari in compagnia di donne, per ottenere delle testimonianze. La paura è di trovare altri carrelli in cui il serial killer potrebbe aver nascosto altri corpi, oltre quelli delle cinque donne trovate.