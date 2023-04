USA, la Corte Suprema mantiene l'accesso alla pillola abortiva

Sospese le restrizioni per la pillola abortiva: la Corte Suprema USA ha deciso, è una vittoria per Biden

La concessione della pillola abortiva era diventata ormai un caso, anche mediatico, in alcuni Stati degli USA. La Corte Suprema era chiamata a dare un giudizio e, nelle scorse settimane, anche il presidente Joe Biden si era schierato apertamente.

La Corte suprema USA mantiene accesso alla pillola abortiva

Sospese tutte le restrizioni alla pillola abortiva: è questa la decisione che è stata presa nella giornata di ieri dalla Corte Suprema degli Stati Unti d’America. Alcuni giudici degli Stati Uniti, famosi in questo senso alcuni casi in Texas, avevano deciso di vietarne l’accesso, scatenando le proteste di tantissimi americani. La Corte Suprema ora si è ufficialmente espressa attraverso i giudici Clarence Thomas e Samuel Alito.

Il commento di Joe Biden

Il presidente americano Joe Biden si è così espresso in merito alla decisione della Corte Suprema: “Continuerò a battermi contro gli attacchi alle donne guidati dalla politica perché la posta in gioco non potrebbe essere più alta.” Ancora una volta, il leader dei democratici afferma la sua forte posizione su un tema sociale di rilevanza non trascurabile.