USA, la fidanzata di Jeff Bezos flirta con Leonardo DiCaprio: la minaccia del miliardario su Twitter

Durante l’Art + Film Gala di Los Angeles, la fidanzata di Jeff Bezos è rimasta ammaliata da Leonardo DiCaprio: la minaccia del miliardario su Twitter.

L’attore Leonardo DiCaprio ha attirato su di sé l’attenzione della fidanzata del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, durante la decima edizione dell’Art + Film Gala.

In occasione dell’Art + Film Gala, recentemente organizzato a Los Angeles, si è verificato un particolare episodio che ha coinvolto Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos e la sua attuale fidanzata, Lauren Sanchez.

In questo contesto, infatti, l’attore Leonardo DiCaprio ha canalizzato su di sé l’attenzione di Lauren Sanchez che pare aver subire in modo estremamente palese il fascino dell’attore. Il fugace ma intenso incontro tra la giornalista e il divo di Hollywood, quindi, è stato immortalato da alcuni dei partecipanti presenti all’evento di gala. Le foto, poi, sono state condivise sui social diventando rapidamente virali e superando gli 8 milioni di visualizzazione a tempo record.

Nelle immagini e nelle clip diffuse sui social, è possibile osservare Laura Sanchez “flirtare” e con Leonardo DiCaprio e abbracciarlo, dinanzi al fondatore ed ex CEO di Amazon. Nel frattempo, Jeff Bezos sembra provare riportare su di sé l’attenzione dell’attore, senza riscuotere particolare successo.

Get someone who looks at you like Jeff Bezos’ new girlfriend looks at Leonardo di Caprio. 🤔 #mondaythoughts pic.twitter.com/Sf2EFs3DyN

— Brendan May (@bmay) November 8, 2021