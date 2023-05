Usa, l'accusatrice di Trump è arrivata in tribunale

Milano, 8 mag. (askanews) – E. Jean Carroll, giornalista e scrittrice che ha accusato Donald Trump di stupro e diffamazione, è arrivata in auto in un tribunale di New York dove la giuria è pronta per ascoltare le argomentazioni conclusive del processo civile intentato contro l’ex presidente degli Stati Uniti.

Trump non testimonierà nel processo civile che lo vede accusato di aver violentato la scrittrice negli anni ’90. Il giudice Lewis Kaplan aveva dato la scadenza di domenica alle 17 per la presentazione di una notifica di testimonianza. Gli avvocati non hanno presentato alcun documento e quindi l’ex presidente non si presenterà in tribunale.

Le arringhe conclusive del processo si stanno tenendo in queste ore. Gli avvocati di Trump e Carroll hanno archiviato la causa nel processo civile della scorsa settimana, ma il giudice aveva lasciato aperta la possibilità di testimoniare, anche perchè lui stesso aveva detto ai giornalisti in Irlanda, la scorsa settimana, che sarebbe tornato a New York per il processo.