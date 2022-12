Usa: leader repubblicani al Senato, 'sconfitta è colpa di Trump'

Washington, 14 dic.

(Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il leader della minoranza repubblicana del Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha accusato l'ex presidente Donald Trump per la "qualità dei candidati" con cui il suo partito si è presentato alle elezioni di medio termine. Parlando ai giornalisti una settimana dopo che i repubblicani hanno perso il ballottaggio del Senato in Georgia, che ha portato la maggioranza democratica del Senato a 51 seggi, McConnell ha affermato che il suo partito è stato ostacolato da "candidati deboli" scelti da Trump in molti degli stati in cui si sono svolte le elezioni.

"Abbiamo finito per avere problemi a causa della qualità dei candidati in Arizona, New Hampshire e e Georgia", ha sottolineato il leader della minoranza repubblicana al Senato, citando Stati in cui i candidati repubblicani sono stati scelti da Trump. "La nostra capacità di controllare i risultati delle primarie è stata piuttosto limitata perché l'appoggio dell'ex presidente si è rivelato decisivo in queste primarie, quindi, secondo me, si sarebbe dovuto fare qualcosa di meglio con le carte che si sono date".

ha detto sul risultato alla Camera alta.

Il Partito Repubblicano ha scelto nelle sue primarie di votare per i candidati che avevano il sostegno di Trump, come Herschel Walker, che ha perso la scorsa settimana contro il senatore Raphael Warnock in Georgia. "Se tutto va bene, nel prossimo ciclo avremo candidati di qualità ovunque e un risultato migliore", ha detto il politico repubblicano.