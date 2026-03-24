Usa, l'Ice negli aeroporti. Trump: se serve anche la Guardia Nazionale

Roma, 24 mar. (askanews) – Donald Trump ha dispiegato negli aeroporti di diverse città degli Stati Uniti gli agenti dell’Ice, l’Immigration and Customs Enforcement, nel mirino negli ultimi mesi dopo la morte di Renee Nicole Good a Minneapolis.Una mossa in linea con la linea dura del tycoon contro i migranti, ma che è stata motivata come un aiuto in una situazione di caos nei trasporti per il prolungato shutdown del dipartimento per la sicurezza interna che si protrae da oltre un mese, lasciando senza stipendio gli impiegati della Transportation Security Administration (TSA), carichi di lavoroin un momento di flussi intensi con le partenze di primavera.I funzionari affermano che gli agenti dell’Ice sono stati inviati in almeno 14 aeroporti, compresi gli hub di New York, Chicago e Atlanta, per assistere il personale e alleggerirne il carico di lavoro negli scali. Non effettueranno controlli sui passeggeri – si dice – ma dovrebbero svolgere ruoli di supporto come il monitoraggio delle uscite e la gestione della logistica. Ma Trump va anche oltre: “Se non avremo abbastanza personale, faremo intervenire anche la Guardia Nazionale – ha detto durante una conferenza a Memphis – saranno dove ne avremo bisogno per dare una mano negli aeroporti”.Poi, rivolgendosi a Todd Lyons, direttore ad interim dell’Ufficio Immigrazione e delle Dogane degli Stati Uniti (dell’Ice), ha chiesto: “Come va, e come sta andando l’Ice negli aeroporti nell’aiutarci?”. “Abbiamo semplicemente l’opportunità di aiutare i nostri colleghi del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Stiamo andando alla grande. Faremo in modo che la sua promessa venga mantenuta, che le code si risolvano e che le persone siano al sicuro. E nessuno dovrebbe essere nervoso all’idea di andare in aeroporto perché faremo in modo che ogni viaggiatore in vacanza per le vacanze di primavera abbia un viaggio sicuro”, ha risposto lui.