Usa: Lisa Marie Presley è morta all'età di 54 anni

Washington, 13 gen.

(Adnkronos) – Lisa Marie Presley è morta dopo essere stata ricoverata per un arresto cardiaco. La figlia di Elvis Presley aveva 54 anni. Nel 2020 aveva perso il figlio Benjamin Keough, morto suicida all'età di 27 anni.

La Presley aveva avuto un arresto cardiaco ed era stata trasportata in ospedale, dopo essere stata soccorsa nella sua casa di Calabasas, cittadina della contea di Los Angeles, in California. Martedì scorso aveva partecipato a Beverly Hills alla cerimonia dei Golden Globes, dove l'attore Austin Butler è stato premiato per la sua interpretazione del Re del Rock and Roll nel film 'Elvis'.