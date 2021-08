USA, Louisiana: uomo di 71 anni aggredito da un alligatore, moglie denuncia la scomparsa del corpo

In USA, nella Stato della Louisiana, un uomo di 71 anni è stato aggredito da un alligatore. La moglie ha denunciato la scomparsa del suo corpo.

Negli Stati Uniti d’America, le forze dell’ordine stanno indagando circa la presunta uccisione di un uomo di 71 anni da parte di un alligatore. La dinamica dell’aggressione è stata riferita alle autorità dalla moglie della vittima che ha assistito alla drammatica vicenda.

USA, Louisiana: uomo di 71 anni aggredito da un alligatore

Nella giornata di lunedì 30 agosto, intorno alle ore 12:00, è stata denunciata la morte di un uomo di 71 anni, presumibilmente deceduto dopo essere stato attaccato da un alligatore. L’episodio si è verificato nella città di Slidell, a nord-est di New Orleans, nello Stato americano della Louisiana, ed è stato comunicato in modo ufficiale dall’ufficio dello sceriffo di St. Tammany Parish.

A quanto si apprende, il 71enne sarebbe stato aggredito mentre camminava tra le acque alluvionali che si sono accumulate nelle strade cittadine dopo il recente passaggio dell’uragano Ida.

USA, Louisiana: uomo aggredito da un alligatore, l’intervento della moglie

In considerazione delle informazioni diramate dall’ufficio dello sceriffo, la moglie della vittima ha spiegato alle forze dell’ordine di aver sentito dei rumori provenire dall’esterno mentre si trovava all’interno della sua abitazione.

A quel punto, guardando in strada, ha visto un enorme alligatore che attaccava suo marito.

Nell’assistere a una simile scena, la donna è corsa incontro al marito per aiutarlo. Dopo aver allontanato l’esemplare, poi, ha trascinato il coniuge fuori dall’acqua e si è recata in casa per recuperare il kit del pronto soccorso nel tentativo di curarlo. In questo frangente, tuttavia, la donna si è resa conto della gravità delle ferite del 71enne e ha deciso di salire sulla loro barca e raggiungere una località vicina, situata a circa un miglio di distanza dalla sua residenza, per chiedere aiuto.

Una volta rientrata presso l’abitazione, supportata dalle forze dell’ordine, tuttavia, il corpo dell’uomo non si trovava più adagiato sui gradini della proprietà.

USA, Louisiana: uomo aggredito da un alligatore, moglie denuncia la scomparsa del corpo

Al momento, il 71enne risulta scomparso e si suppone che possa essere stato ucciso e divorato dall’alligatore. Le autorità, intanto, stanno utilizzando ogni mezzo in proprio possesso nel tentativo di trovare l’uomo, ma finora il corpo non è ancora stato trovato.

La vicenda è in fase di accertamento e gli agenti, che stanno continuare a indagare per verificare il racconto della donna, hanno detto di non avere ulteriori informazioni da diffondere in questo momento.

Nel frattempo, lo sceriffo Randy Smith ha allertato i residenti invitandoli a essere più vigili qualora si trovassero a camminare nelle aree allagate in quanto anche la fauna selvatica è stata spostata durante la tempesta. Alligatori e altri animali possono avvicinarsi alle strade e alle residenze cittadine.