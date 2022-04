Una mamma russa, che vive nel Wisconsin, ha ucciso il figlio di 8 anni e ha cercato di ammazzare anche il fratello di 11 anni.

Usa, mamma uccide figlio di 8 anni e tenta di ammazzare il fratello di 11 anni

Una storia terribile arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove una donna russa, in preda ad uno stato di delirio a causa della guerra in Ucraina, è stata accusata di aver ucciso il figlio di 8 anni e di aver tentato di uccidere il fratellino di 11 anni. La donna di 41 anni, residente in Wisconsin, ha strangolato a morte il figlio più piccolo, che è morto in ospedale, lo scorso 30 marzo nell’abitazione a Sheboygan Falls, dove quel giorno era presente tutta la famiglia.

Il primo ad intervenire è stato il padre del bambino, che è stato svegliato dal figlio più grande che urlava disperato perché il fratellino sembrava già morto. L’uomo ha chiamato l’ambulanza, tentando disperatamente di rianimare il piccolo. Il papà ha raccontato alla Polizia che la moglie ha ammesso subito di aver ucciso il figlio e ha aggiunto che la donna vagava per l’appartamento con un coltello in mano dicendo che avrebbe ucciso tutti.

La donna era ossessionata dalla guerra in Ucraina

L’uomo ha spiegato che negli ultimi tempi era preoccupato per la salute mentale della moglie, che era agitata per il fatto che sua madre vive in Russia. Di recente gli aveva chiesto di rimanere a casa dal lavoro e di acquistare equipaggiamento di sopravvivenza. Quando gli investigatori hanno chiesto alla donna se la guerra in Ucraina le avesse causato dello stress, la donna ha risposto di essere preoccupata che le persone del “dark web” potessero prendere i bambini.

Era convinta che la gente pensasse che è una spia russa e temeva che le portassero via i figli. Non le erano mai stati diagnosticati problemi di salute mentale. Il figlio più grande ha spiegato che il giorno prima, mentre era nella vasca da bagno, la madre gli aveva tenuto la testa sott’acqua per mettere alla prova la sua resistenza.