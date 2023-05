Usa, Melania Trump: "Mio marito può guidarci di nuovo verso grandezza"

Washington, 9 mag. (Adnkronos) – "Mio marito ha avuto uno straordinario successo con la sua prima amministrazione e può guidarci di nuovo verso grandezza e prosperità". Dopo mesi di voci e indiscrezioni di un suo progressivo allontanamento del marito, con una vita da separata in casa nell'enorme magione di Mar-a-Lago, Melania Trump torna in pubblico e, intervistata da Fox News, afferma il suo pieno sostegno alla nuova candidatura alla Casa Bianca di Donald Trump. E dice che sarebbe per lei "un privilegio" servire di nuovo come first lady.

"Ha il mio sostegno e noi non vediamo l'ora di ristabilire la speranza per il futuro e guidare l'America con amore e forza", ha poi aggiunto Melania. Trump al momento viene dato ampiamente in testa nella corsa per la nomination repubblicana, con 41 punti di vantaggio su Ron De Santis, il governatore della Florida considerato il suo più temibile avversario. Ed i sondaggi più recenti lo danno anche in testa nell'eventuale nuova sfida, una vera e propria rivincita, con Joe Biden.

Forte di questi numeri, Melania pensa già al suo ritorno alla Casa Bianca, spiegando che per il suo secondo mandato da first lady intende "dare la priorità allo sviluppo e benessere dei bambini, come ho sempre fatto". "Il mio focus continuerebbe essere quello di creare uno spazio sicuro e stimolante che permetta ai bambini di crescere e imparare", ha aggiunto Melania che alla Casa Bianca aveva lanciato un programma contro il cyberbullismo.