USA, militare trovato morto nell'auto parcheggiata al Pentagono

Il Pentagono indaga sulla morte di un militare trovato senza vita nel parcheggio della Dipartimento. Non è ancora stata rivelata l’identità dell’uomo

La richiesta di soccorso al Pentagono

Ieri un militare è stato trovato morto all’interno della sua auto nel parcheggio del Pentagono. La scoperta è avvenuta dopo che il Centro operazioni del Pentagono ha ricevuto una chiamata per controllare le condizioni di salute di un militare che necessitava di assistenza sanitaria, intorno alle 15:30 ora locale. Quando gli ufficiali di polizia del Dipartimento della Difesa Usa sono arrivati per rispondere alla richiesta, hanno constatato il decesso del militare.

Aperta un’indagine

“Le guardie hanno constatato che il militare era morto dentro la sua auto. Le squadre del servizio medico di emergenza di Arlington sono arrivate sul posto e hanno confermato che il milite in questione era deceduto” . ha affermato il portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder in una nota. Aggiungendo che “non ci sono ulteriori dettagli che possono essere condivisi al momento poiché l’incidente è sotto indagine”.

L’identità non è stata ancora resa pubblica

Da quanto si apprende dai media locali, l’identità del militare dovrebbe essere resa pubblica soltanto 24 ore dopo aver notificato ai parenti più stretti la tragica notizia della morte.