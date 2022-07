Usa, morta Ivana Trump, prima moglie di Donald

New York, 15 lug. (askanews) – Ivana Trump, prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è morta a New York all’età di 73 anni per cause naturali: lo ha reso noto lo stesso Trump in un messaggio postato su Truth Platform.

Nata nell’attuale Repubblica Ceca, Ivana è la madre dei tre figli maggiori di Trump: Donald Jr, Ivanka ed Eric; la coppia ha divorziato nel 1999. Successivamente Trump ha sposato Marla Maples, madre della figlia Tiffany, e nel 2005 Melania Knauss, madre dell’ultimogenito Barron.

Imprenditrice, personaggio televisivo e modella, Ivana aveva uno stretto rapporto con l’Italia ed è stata protagonista di molti gossip per le sue relazioni sentimentali con Riccardo Mazzucchelli, il conte Roffredo Gaetani e l’attore e modello Rossano Rubicondi. Aveva anche partecipato all’Isola dei famosi.