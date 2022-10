USA, morto in un incidente stradale l’attore Leslie Jordan: aveva recitato in Ugly Betty e Will & Grace

Il mondo del cinema è in lutto. Leslie Jordan è morto a 67 anni a seguito di un incidente stradale. Molte le serie tv dove è apparso.

L’attore Leslie Jordan è scomparso prematuramente all’età di 67 anni. Il suo decesso – fa sapere la testata estera TMZ che ha citato fonti delle forze dell’ordine locali – è avvenuto a seguito di un incidente mortale nella mattinata di lunedì 24 ottobre a Hollywood.

Diverse le serie nelle quali ha recitato, una su tutte Will & Grace.

My heart is broken. Leslie Jordan was one of the funniest people I ever had the pleasure of working with. Everyone who ever met him, loved him. There will never be anyone like him. A unique talent with an enormous, caring heart. You will be missed, my dear friend. 😔❤️ pic.twitter.com/RNKSamoES0

— Sean Hayes (@SeanHayes) October 24, 2022